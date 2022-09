Rubati 15 quintali di cavi di rame da impianto fotovoltaico: danno da oltre 65 mila euro

Hanno rubato ben quindici quintali di cavi di rame da un impianto fotovoltaico di contrada Gulfa, provocando all’impresa un danno da ben 65 mila euro. A presentarsi alla stazione dei carabinieri di Santa Margherita Belice, per denunciare il furto ai danni della società di Santa Margherita di Belìce è stato un impiegato.

Il colpo è stato messo a segno, senza che nessuno si accorgesse di nulla, né lanciasse alcun allarme, nelle scorse notti. I carabinieri di Santa Margherita di Belìce hanno informato la Procura della Repubblica di Agrigento e hanno avviato le indagini per provare ad identificare la banda di “cacciatori” di “oro rosso”. Impossibile, infatti, pensare che ad agire sia stato un solo delinquente. Verosimilmente – ma le indagini sono ancora in fase iniziale – sono entrati in azione più persone. Spetterà comunque alle indagini identificare, laddove possibile, gli autori del maxi colpo ai danni dell’impianto fotovoltaico di contrada Gulfa. Un furto che ha, appunto, provocato un danno da ben 65 mila euro ai titolari dell’azienda. Danno che è però coperto da polizza assicurativa.