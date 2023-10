Rubati 100 agnelli e 150 pecore da un'azienda zootecnica, danno da oltre 30mila euro

Colpo grosso per chi ha agito in un'azienda zootecnica di Santa Margherita di Belìce da dove sono stati portati via 100 agnelli e 150 pecore. Un furto che ai proprietari dell'impresa ha provocato un danno di oltre 30mila euro. Un danno che non è coperto da nessuna polizza assicurativa. Una denuncia, a carico di ignoti, è stata già presentata alla stazione dei carabinieri. E i militari dell'Arma hanno avviato, in tempo record, l'attività investigativa.

Si tratta, del resto, di 250 esemplari che non è affatto semplicissimo riuscire a nascondere. Non filtrano indiscrezioni, come è giusto che sia, sulle indagini dei carabinieri che stanno cercando di ritrovare gli animali, ma anche di identificare i ladri. Delinquenti che hanno raggiunto l'azienda tecnica - non può essere altrimenti - con più mezzi sui quali sono stati caricati agnelli e pecore.

I ladri sono riusciti ad intrufolarsi nell'azienda zootecnica, a quanto pare, dopo aver divelto la recinzione. E nell'area poi hanno lavorato in maniera indisturbata, caricando appunto e facendo sparire ben 250 capi dell'allevamento.