Rigata la carrozzeria dell'auto di un agente della polizia penitenziaria, indagini

Con un oggetto appuntito è stata rigata tutta, o quasi, la carrozzeria di una utilitaria lasciata posteggiata in centro. Il danneggiamento – quantificato in circa mille euro, ma non coperto da polizza assicurativa - è stato realizzato sull’autovettura di un appartenente alla polizia Penitenziaria. Una denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata nelle ultime ore alla stazione dei carabinieri di Santa Margherita Belice che hanno già avviato le indagini per cercare di dare un nome e cognome all’autore del raid. Il danneggiamento è avvenuto fra le 8,30 e le 14,30 – quindi in pieno giorno – di martedì scorso.