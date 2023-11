L'incendio al fienile di Santa Margherita di Belìce, 50mila euro di danni per l'azienda zootecnica

E' stato quantificato in circa 50mila euro, e non è coperto da nessuna polizza assicurativa, il danno provocato all'azienda zootecnica di Santa Margherita Belice. Le fiamme, le cui cause non sono affatto chiare e vengono ritenute ancora in corso d'accertamento, hanno distrutto una parte del capannone agricolo e circa 400 balle di fieno che vi erano all'interno.

Delle indagini, con il coordinamento del sostituto procuratore di turno di Sciacca, titolare del fascicolo d'inchiesta aperto, vengono portate avanti dai carabinieri della stazione di Santa Margherita di Belìce.