Si allontana dalla comunità terapeutica dove era stato collocato agli arresti domiciliari su disposizione del tribunale di Caltanissetta e viene arrestato, due ore dopo, dai carabinieri. Dovrà rispondere di evasione dai domiciliari il romeno diciannovenne che è stato bloccato dai militari dell'Arma e che ha giustificato il suo allontanamento volontario dal non voler più stare, ai domiciliari, in quella struttura.

"Non voglio più stare in quella comunità, portatemi in carcere piuttosto": 19enne arrestato per evasione