"Estorsione", deve scontare 3 anni e 3 mesi di reclusione: arrestato e portato in carcere

Deve scontare la pena di tre anni e tre mesi di reclusione per estorsione. E' in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Palermo, che i carabinieri di Santa Margherita Belice, coordinati dal comando compagnia di Sciacca, hanno arrestato Cristian Prestigiacomo, 20 anni, residente nella cittadina. La pena deve essere scontata - stando a quanto è emerso - per un'estorsione commessa a Carini, nel Palermitano, nell'agosto del 2020.

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato alla casa circondariale di Sciacca dagli stessi militari dell'Arma che si sono occupati della notifica del provvedimento del tribunale di Palermo.