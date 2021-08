Torna l'incubo del Covid a Santa Margherita: cluster in una casa di riposo per anziani

Torna, e in maniera prepotente, l'incubo del Coronavirus a Santa Margherita di Belìce dove è stato accertato un cluster all'interno di una struttura d'accoglienza per anziani. A renderlo noto è stato il sindaco Franco Valenti. Su 23 contagiati della casa di riposo, 21 sono anziani, mentre due sono operatori sanitari. A differenza della primavera del 2020 quando, in un'altra casa di riposo, ci sono stati anziani contagiati con sintomi gravi, questa volta non è stato - non per il momento - effettuare ricoveri. La copertura vaccinale sta consentendo, di fatto, alle persone contagiate di affrontare il virus senza sintomi gravi. "Al momento non si registrano ricoveri ospedalieri - ha detto il sindaco di Santa Margherita di Belìce -, teniamo alta l'attenzione e continuo a ricordare ai miei concittadini che il virus sta circolando ancora".

La casa di riposo che nei mesi scorsi aveva vissuto un'analoga situazione, oltre a manifestare solidarietà ai colleghi, si è messa a disposizione per dare una mano d'aiuto.