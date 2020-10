"Se restano qui i nostri anziani moriranno", presidente della rsa lancia un appello

E' un quadro disperato quello tracciato da Giusy Ferraro, presidente della coop che gestisce la struttura per anziani di Santa Margherita Belice da alcuni giorni diventata un focolaio Covid dopo i primi tamponi positivi effettuati agli ospiti.

"Abbiamo bisogno di medici ed infermieri - dice a La Sicilia -. Solo una volta abbiamo avuto la visita di un sanitario dell'Asp in seguito ai nostri appelli. Siamo stanchi e ci sentiamo soli. Abbiamo bisogno di un medico che venga a visitare i nostri anziani. Non sappiamo come aiutarli".

Della vicenda si sta già occupando l'Azienda sanitaria con l'interessamento anche della commissione Salute all'Ars.