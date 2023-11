Incenerito capannone con balle di fieno: pastore nel mirino? Aperta un'inchiesta

Il capannone di mille metri quadrati, con all'interno 400 balle di fieno, è andato distrutto. Pochi, anzi pochissimi, i dubbi sulla natura dolosa del rogo divampato ieri notte in contrada Gulfa, nelle campagne di Santa Margherita di Belìce. Acquisito l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli dei distaccamenti di Santa Margherita di Belìce e di Sciacca che hanno lavorato, ininterrottamente, per 7 ore.

Ancora da quantificare l'ammontare dei danni che però sono, per il pastore trentaduenne proprietario del capannone, ingenti. Delle indagini si stanno occupando, con il coordinamento della Procura di Sciacca, i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia della città Termale. Durante il sopralluogo, pompieri e militari dell’Arma non avrebbero rinvenuto taniche o bottiglie sospette, né inneschi vari. Al momento, dunque, non viene esclusa alcuna pista investigativa, anche se quella privilegiata appare essere la natura dolosa.