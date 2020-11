Rigata la carrozzeria dell'auto di un'impiegata comunale, aperta un'inchiesta

Con un oggetto appuntito – non si esclude un chiodo o una chiave – è stata rigata la carrozzeria dell’autovettura di una impiegata comunale. E’ accaduto nel centro di Santa Margherita di Belìce e sull’episodio – già denunciato – hanno avviato le indagini i carabinieri della stazione cittadina.

Il danneggiamento che potrebbe essere stato mirato è avvenuto fra giovedì e venerdì scorso. La denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata dalla donna non appena ha fatto la scoperta. Il danno, che sarebbe ancora in corso di quantificazione, non è risultato essere coperto da polizza assicurativa. I carabinieri – come sempre avviene ormai in casi del genere – hanno già verificato se, nell’area dove è avvenuto il danneggiamento, fossero o meno presenti delle telecamere di video sorveglianza pubbliche o private.

“Grandi occhi” che potrebbero indirizzare rapidamente l’attività investigativa. Il movente – stando a quanto trapela dal fitto riserbo investigativo – non è chiaro. Servirà, appare inevitabile, del tempo per provare a mettere dei punti fermi nell’indagine.