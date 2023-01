"Aggredì il sindaco e i carabinieri": condannato a 6 mesi

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dino Toscano, ha disposto la condanna a sei mesi di reclusione nei confronti di Lillo Saladino, 53 anni di Santa Margherita Belice, accusato di aver minacciato i carabinieri della locale stazione. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Il giudice ha, inoltre, disposto il non luogo a procedere per il reato di violenza privata ai danni del sindaco del paese Gaspare Viola. Il primo cittadino, strattonato dall’imputato, non ha sporto denuncia e – alla luce della riforma Cartabia – è venuta meno la condizione di procedibilità.

L’uomo venne arrestato dai carabinieri cinque mesi fa quando si presentò al comune di Santa Margherita Belice pretendendo un lavoro e, dopo acceso diverbio, avrebbe aggredito un funzionario, il sindaco e gli stessi militari.