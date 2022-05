Viola la libertà vigilata e si allontana dal paese: denunciato cinquantenne

Non avrebbe potuto allontanarsi. Per effetto della misura di sicurezza della libertà vigilata, con obbligo appunto di non allontanarsi dal Comune di domicilio, non avrebbe potuto lasciare Santa Elisabetta e la comunità dove è ospite. Lo ha però, invece, fatto, recandosi – e senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria – ad Agrigento. Ad accertarlo, durante gli usuali controlli effettuati a quanti sono destinatari di misure di sicurezza o di custodia cautelare, sono stati i carabinieri. Militari dell’Arma di Santa Elisabetta, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, che hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, il cinquantenne favarese: M. P.. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà adesso rispondere di violazione delle prescrizioni della misura di sicurezza della libertà vigilata.

I carabinieri, tanto nelle grosse realtà, quanto in quelle piccolissime qual è Santa Elisabetta appunto, sistematicamente controllano quanti sono, per un motivo o per un altro, sottoposti a misure di sicurezza o sono sottoposti a custodia cautelare. Le violazioni delle prescrizioni loro imposte, inevitabilmente, vengono alla luce e, di conseguenza, i destinatari dei provvedimenti tornano a finire nei guai.