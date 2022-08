Piede impigliato nel macchinario mentre ripulisce le mandorle: sedicenne trasferito in elisoccorso a Palermo

Si stava occupando della smallatura delle mandorle, ossia di eliminare la parte molle che avvolge la mandorla dal mallo. E? rimasto impigliato, con il piede sinistro, nel macchinario e di fatto è rimasto gravemente ferito. Ha 16 anni lo studente che è stato trasportato, con elisoccorso del 118, in un ospedale di Palermo. Si sconoscono le sue condizioni di salute.

L?incidente domestico si è registrato nella mattinata della vigilia di Ferragosto a Santa Elisabetta. Lo studente, stando a quanto è stato accertato e ricostruito dai carabinieri, stava aiutando il fratello titolare di un?azienda agricolo. Verosimilmente stava facendo quello che già aveva fatto in passato e che, dunque, sapeva fare. All?improvviso però è rimasto impigliato, con il piede sinistro, nella macchina smaltatrice per mandorle. Sono stati momenti di terrore autentico, tanto per il sedicenne quanto per coloro che lo hanno soccorso. Immediatamente è stato richiesto l?intervento dei soccorritori del 118 che sono sopraggiunti nella zona di campagna. A Santa Elisabetta è anche atterrato l?elisoccorso che ha caricato il minorenne e lo ha subito spostato in un ospedale di Palermo. I carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno poi, una volta facilitato i soccorsi, ricostruito cosa effettivamente era accaduto.