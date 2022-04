"No" all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. A rigettare l'istanza della Procura della Repubblica di Agrigento a carico di Raffaele Salvatore Fragapane, 44 anni, di Santa Elisabetta, è stata la prima sezione penale del tribunale di Palermo. Misura di prevenzione che era stata invece chiesta, per due anni e mezzo, dal pm che aveva parlato di "una concreta pericolosità della persona".

Raffaele Salvatore Fragapane era stato coinvolto nella maxi inchiesta antimafia "Montagna" nel 2018. In primo grado era stato condannato a dieci anni e otto mesi. In appello, la sentenza di primo grado era stata invece ribaltata con unaassoluzione “per non aver commesso il fatto”. Nel 2020 è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione per la maxi rapina da 50 mila euro messa a segno alla Banca popolare Sant'Angelo di Raffadali.