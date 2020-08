Santa Elisabetta tira un sospiro di sollievo: negativi i test Covid di chi ha avuto contatti con il contagiato

Santa Elisabetta tira un sospiro di sollievo. Le poche persone - appena otto - che avevano avuto contatti con l'uomo che, dal Belgio, è rientrato in paese per un periodo di ferie, sono negative. L'esito dei test sierologici e dei tamponi rino-faringei ai quali sono stati sottoposti non ha lasciato alcun dubbio: non ci sono nuovi contagi da Coronavirus nella piccola realtà agrigentina.

"Il nostro concittadino sta bene ed è seguito nell'adeguata struttura Covid dell'ospedale di Caltanissetta. Sta bene pure la moglie in isolamento fiduciario e sorveglianza attiva a casa - ha spiegato il sindaco di Santa Elisabetta, Mimmo Gueli, - . Oggi siamo più tranquilli poiché sono pervenuti gli esiti degli esami sierologici e dei tamponi effettuati alle poche persone che hanno avuto contatti con il soggetto. Per fortuna, tutte con esito negativo. Non create inutili allarmismi - ha ricordato il primo cittadino - . Massima prudenza nei comportamenti, non frequentando luoghi affollati e indossando sempre la mascherina. Ai genitori dico di essere accorti e vigilare sui propri ragazzi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le persone che erano venute in contatto con l'uomo, che è risultato positivo, si sono sottoposte, privatamente: raccogliendo l'appello fatto dall'amministrazione comunale, ai test sierologici: ne sono stati effettuati cinque e ai tamponi rino-faringei di riscontro: ne sono stati effettuati tre. Tutti, appunto, per fortuna, con esito negativo. La moglie dell'ammalato verrà sottoposta, dall'Asp di Agrigento, a tampone rino-faringeo alla fine dei 14 giorni di isolamento domiciliare. Attualmente è, infatti, sotto rigida sorveglianza sanitaria.