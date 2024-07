"Suo figlio ha provocato un incidente, ci sono danni e rischia guai": anziana consegna soldi e gioielli

"Sono un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, suo figlio ha provocato un incidente stradale. Ci sono dei danni, rischia dei problemi. Serve pagare!": questo, grosso modo, quello che una 78enne di Santa Elisabetta si è sentita dire al telefono da un uomo che l'ha contattata poco prima dell'ora di pranzo. L'anziana, terrorizzata per le sorti del figlio e preoccupata per quello a cui poteva andare incontro, ha spiegato che non aveva molti soldi in casa, ma che era disposta a dare tutto quello che aveva pur di chiudere la faccenda ed evitare guai.

Poco dopo, come da copione, si è presentato un uomo che s'è qualificato come avvocato. E a lui sono stati dati 100 euro in contanti, tutti i monili in oro che la pensionata aveva in casa e il Bancoposta con il quale, è stato poi accertato, sono stati prelevati 600 euro.

La truffa, di fatto, è sempre la stessa. Ed ancora una volta ha "toccato" - portando via soldi e gioielli - una anziana della piccola Santa Elisabetta. La vedova ha formalizzato denuncia alla stazione dei carabinieri e i militari dell'Arma hanno avviato le indagini, sperando che prima o poi i truffatori muovano un passo falso, per cercare di identificarli.

