Aggredisce e colpisce alle spalle con una pala l'anziano padre: pensionato in ospedale, 42enne denunciata

Al sessantaquattrenne, i medici del "San Giovanni di Dio" hanno diagnosticato ferite e lesioni guaribili in circa 25 giorni. La lite sarebbe scoppiata per pregressi dissidi familiari ed è poi degenerata

Litiga con l’anziano genitore e lo colpisce – stando all’accusa formalizzata dai carabinieri in Procura – alle spalle con una pala. E lo fa anche con violenza visto che all’anziano, una volta finito in ospedale, sono state diagnosticate lesioni guaribili in circa 25 giorni.

Ad essere denunciata, nelle ultime ore: a conclusione dell’attività di indagine effettuata dai carabinieri, è stata la figlia del pensionato sessantaquattrenne: una quarantaduenne casalinga. La donna dovrà adesso rispondere dell’ipotesi di reato di lesioni personali.

A quanto pare, fra padre e figlia vi sarebbe stata una lite – forse l’ennesima – per pregressi dissidi familiari. Un alterco che, questa volta, è degenerato tant’è che la quarantaduenne nubile avrebbe – stando sempre alla ricostruzione fatta dai militari dell’Arma – violentemente colpito alle spalle il padre con una pala. Attrezzo che è stato recuperato e posto sotto sequestro.

Il sessantaquattrenne è stato trasportato, subito dopo l’aggressione, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove i medici, appunto, gli hanno diagnosticato lesioni che guariranno in circa 25 giorni, salvo complicazioni. I carabinieri della stazione di Sant’Angelo Muxaro, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno subito – non appena avuta notizia dell’accaduto – avviato le indagini per cercare di stabilire cosa effettivamente fosse accaduto. Arrivati ad una ricostruzione del fatto, i militari – nelle ultime ore – hanno deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica della città dei Templi, la figlia del pensionato: la casalinga quarantaduenne.