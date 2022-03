Tranciati e rubati cavi elettrici a impianto fotovoltaico: colpo da 55 mila euro

Hanno tagliato la rete metallica, si sono intrufolati nell’impianto fotovoltaico di contrada Pantano e hanno tranciato ed asportato 2.500 metri di cavi elettrici. Colpo grosso – visto che il valore economico dei cavi rubati è stato quantificato in poco più di 55 mila euro – per una banda di “cacciatori” di “oro rosso”. Ad indagare sul furto, dopo aver acquisito una denuncia, sono i carabinieri della stazione di Sant’Angelo Muxaro. A rivolgersi agli investigatori è stato il responsabile dell’impianto fotovoltaico della società agricola “visitata” dai malviventi.

Il maxi furto si è registrato verosimilmente nella notte fra domenica e lunedì. Trattandosi di un’area di campagna, per la banda di ladri – che quasi certamente avevano già adocchiato l’impianto fotovoltaico – è stato un “gioco da ragazzi” mettere a segno il furto. Nessuno, infatti, a quanto pare, si sarebbe accorto di nulla, né avrebbe sentito nulla.

La razzia, il cui danno è risultato essere coperto da polizza assicurativa, ha mandato in tilt l’impianto fotovoltaico creato a servizio della società agricola. I carabinieri, nel più fitto, anzi categorico riserbo, hanno avviato le indagini per provare ad identificare uno o più componenti della banda che, però, a quanto pare, sarebbe riuscita a non lasciarsi alcuna traccia dietro le spalle.

Non accadeva da un po’ di tempo, nell’Agrigentino, che i ladri di rame entrassero in azione. C’è stato un tempo in cui questo genere di furti erano sistematici e colpivano impianti privati o pubblici praticamente in tutti, o quasi, i Comuni della provincia. L’attività di contrasto realizzata da carabinieri e polizia, con decine di arresti e denunce, aveva permesso di arginare il fenomeno di microcriminalità. Adesso, il colpo – un maxi furto – di Sant’Angelo Muxaro.