"In possesso di 20 dosi di marijuana", nei guai diciassettenne

E' stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana, già suddivisa in venti dosi. Ha 17 anni il giovane che è finito nei guai – denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo – con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere sono stati i carabinieri della stazione di Sant’Angelo Muxaro che è coordinata dal comando compagnia di Canicattì.

Era in corso un controllo mirato al contrasto dei reati in materia di spaccio quando – nella serata di lunedì – i carabinieri hanno sottoposto a perquisizione personale il diciassettenne. La “roba” è saltata subito fuori ed essendo suddivisa in ben venti dosi è stata ritenuta destinata all’illegale mercato dello smercio di stupefacenti. I dieci grammi di marijuana sono stati, naturalmente, posti sotto sequestro.

I carabinieri – anche delle piccole realtà qual è Sant’Angelo Muxaro – continueranno i controlli, e laddove possibile li potenzieranno, in vista e in coincidenza con le festività natalizie.