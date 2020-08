Il "Sansovino" resta davanti a Linosa, per coprire la tratta arriva il "Lampedusa"

Sarà la motonave "Lampedusa" che prenderà, temporaneamente, il posto - per coprire la tratta Porto Empedocle-Lampedusa - del traghetto "Sansovino" che, ieri, ha perso il portellone centrale davanti al porto di Linosa."Lampedusa" si sta spostando da Trapani a Porto Empedocle dove, stasera, se non ci saranno intoppi, partirà alla volta di Linosa prima e Lampedusa dopo.

Il traghetto "Sansovino" è, intanto, rimasto in rada di Linosa, in attesa che venga recuperato il portellone. Le autovetture che erano state imbarcate, così come naturalmente i passeggeri, sono stati sbarcati al molo di Linosa e poi, appunto, caricati sul secondo traghetto di linea: il "Cossyra". Restano a bordo del "Sansovino" - difficoltà tecniche ne hanno impedito lo sbarco - soltanto quattro camion.