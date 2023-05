Sanitaria posteggia l'auto nel piazzale del "San Giovanni di Dio" e va al lavoro: rubata Fiat 500

L'hanno rubata in pieno giorno. E lo hanno fatto in una area - quella dei parcheggi dell'ospedale "San Giovanni di Dio" - sempre molto trafficata. Ad essere portata via è stata una Fiat Cinquecento, nuovo modello, di proprietà di una sanitaria. L'impiegata aveva iniziato il turno alle ore 14 e aveva staccato alle ore 20. Proprio in quel momento, nel riprendere l'utilitaria, non l'ha più trovata nel posto dove l'aveva lasciata parcheggiata. Inutile cercare a destra e a manca, temendo di ricordare male il punto preciso del parcheggio.

La donna, fra incredulità e rabbia, ha composto il numero unico d'emergenza e in contrada Consolida sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che hanno fatto un sopralluogo mirato, oltre a numerosi accertamenti per cercare eventuali indizi o tracce. Ieri, la sanitaria ha formalizzato denuncia di furto a carico di ignoti. Sono state, appunto, avviato le indagini per provare ad identificare i criminali.

Era da un po' che non si registravano simili episodi. In passato però i furti di auto, lasciate nelle aree di sosta del "San Giovanni di Dio", non sono mancati. Tutt'altro.