Sanità, si accorciano i tempi per la visita della commissione invalidi

Solo all'inizio dell'anno si attendevano anche 18 mesi per l'accertamento di una invalidità civile. Oggi, fortunatamente, la situazione sarebbe rientrata nei limti della civiltà.

Ad annunciarlo con una nota è la Cgil di Agrigento attraverso il suo segretario generale, Alfonso Buscemi. “La

vicenda della soluzione dei gravi ritardi per essere chiamati a visita dalle commissioni per l’accertamento delle invalidità civili - dichiara -, che all’inizio dell’anno registrava un penoso e grave ritardo di circa 18 mesi, dimostra che anche in sanità si può trovare la soluzione ai ritardi e alle disfunzioni. Il commissario Zappia, infatti, informato di cosa succedeva ai tanti malati, molti dei quali in maniera grave e quindi costretti ad anticipare ingenti risorse per avere quanto previsto dalla legge ha, come richiesto dal sindacato, insediato una commissione permanente che visita tutti i giorni e molto spesso per l’intera giornata. Ha, altresì, autorizzato il personale amministrativo a restare in ufficio a sostegno delle commissioni per il raggiungimento dell’obiettivo dato e questo ha portato già da tempo ad azzerare l’attesa per i ciechi e per i malati oncologici, che vengono chiamati ormai da diversi mesi in tempi reali; adesso anche tutti gli altri malati che ne fanno richiesta sono chiamati in tempi ragionevoli e comunque nel rispetto della normativa attuale".

Tutto risolto? Insomma. Il sindacato precisa che se è rientrata momentaneamente questa emergenza, di certo lo stesso non si può dire per i tempi di attesa ai pronto soccorso del territorio, dove ci sono "corridoi invasi da barelle e lettini con i malati parcheggiati in attesa di risposte per ore e ore. Ci piacerebbe poter scrivere - continua Buscemi - che il personale non sia continuamente sotto pressione per la cronica mancanza di personale e poi vedere i cittadini a loro volta disperati per le lunghe attese, con l’inevitabile rissa”.