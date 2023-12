Ospedali in ginocchio, il comitato "Pro Barone Lombardo" chiede audizione all'Ars

Ospedali della provincia in ginocchio tra mancanza di personale e apparecchiature fuori uso, il “Comitato Pro Ospedale Barone Lombardo di Canicattì" chiede un'audizione alla Commissione Salute all'Ars per affrontare la situazione e ottenere soluzioni.

Il comitato evidenzia "la grave condizione propriamente della sanità negli ospedali agrigentini (che non ha eguali in altre province siciliane)", considerato che "non ci risulta che vi siano stati adeguati esami delle situazioni, proposte di indagini conoscitive, indagini ispettive, comunicazioni ufficiali, incontri specifici con l’assessore alla Salute e funzioni dell’assessorato, atti parlamentari concreti e costruttivi, e certamente non rilevano gli incontri informali e tutto ciò ci lascia piuttosto sorpresi".

Il Comitato inoltre, rispetto alla situazione del "Barone Lombardo", il comitato indica una lunga serie di problematiche. "Il pronto soccorso -scrivono - non rispetta i Lea; dovrebbe disporre dell’OBI (Osservazione breve intensiva) ed della TSI (Terapia semi intensiva) negli spazi adeguati, dovrebbe disporre di 14 medici, 30 infermieri, 11 oss, 2 amministrativi,12 posti letto fra OBI e TSI, e barelle e poltrone adeguate. Nei fatti si ritiene vi sono: 6 medici, 12 infermieri, 4 oss e 6/7 posti letto con scarse strumentazioni utilità. In questi termini è chiaro che ne risentono i controlli, l’assistenza ed il monitoraggio; con i relativi rischi di perdere la vita, causando la morte".