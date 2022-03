Pronto soccorso di Agrigento, la Cgil: "Struttura a rischio collasso, mancano 11 medici"

“Se non si interviene subito al pronto soccorso di Agrigento si rischiano problemi seri e maggiori rispetto alla situazione attuale”.

A lanciare l'allarme è il segretario generale della Cgil di Agrigento Alfonso Buscemi, dopo l’incontro avuto con il neo direttore Sergio Vaccaro. Un appuntamento di confronto che era stato chiesto nei giorni scorsi dal sindacato, preso atto delle numerose criticità che attanagliano la struttura sanitaria.

Molto (o quasi tutto) deriva dalla carenza di risorse umane. La dotazione organica, infatti, prevede la presenza di 21 medici, ma in atto sono presenti solo 6 medici di ruolo, 2 liberi professionisti, 1 a turno da altri reparti, 1 del 118 che viene utilizzato nel tempo libero. Significa quindi che ad oggi mancano 11 medici.

"Per mancanza di personale - spiega la Cgil - non è prevista la reperibilità notturna quindi se c’è un emergenza e si deve trasferire un malato fuori sede, al pronto soccorso resta un solo medico. In questo quadro è ovvio che necessita un rinforzo del personale infermieristico, per assicurare un'assistenza adeguata visti i numerosi accessi al pronto soccorso per garantire due triage, 1 covid tamponi e 1 raccolta dati e assegnazione codice di priorità, salette visite, sala osservazione breve e la medicina d’urgenza (astanteria)".

Il sindacato, quindi, chiede all'Azienda sanitaria di attivare tutte le misure necessarie.