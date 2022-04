"Parto con il sorriso", al via le prime visite per le future mamme

Al via le prime visite e la guardia attiva del progetto “parto con il sorriso”. Grazie a questa iniziativa le future mamme agrigentine potranno dare alla luce il loro bambino senza dolori e sofferenze.

Per fissare un appuntamento necessario alla visita anestesiologica le interessate dovranno contattare il numero telefonico 0922.442499, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. La richiesta del medico curante dovrà recare il codice 897AN visita generale anestesiologica, visita per parto analgesia.

Gli esami da portare con sé sono: emocromo completo con conta delle piastrine, PT, INR, PTT, AT III e fibrinogeno, gruppo sanguigno e fattore Rh, HbsAg e anti- HCV, albuminemia, esame delle urine completo.

Il "parto con il sorriso", secondo quanto spiega l'Asp con una nota, comporta notevoli i benefici per la mamma che sceglierà questa pratica e, di riflesso, per il suo bambino e non influisce sul travaglio o sul parto. Con l’analgesia le contrazioni uterine sono nitidamente percepite ma non sono dolorose, viene mantenuta inalterata la sensibilità cutanea, la motilità e la sensazione di contrazione e di spinta.

La pratica non compromette la possibilità di allattamento, è a dosaggi ridotti e quindi riduce gli effetti collaterali materni e fetali.