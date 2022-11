Sanità, il Codacons incontra l'Asp: "Dialogo e confronto, dalla parte dei cittadini"

Incontro istituzionale questa mattina tra il commissario dell'Asp, Mario Zappia, e il responsabile regionale del Dipartimento trasparenza enti locali della Codacons, Giuseppe Di Rosa.

Un confronto, dice una nota dell'Azienda sanitaria, "un incontro utile ad ascoltare il punto di vista di molti cittadini su diverse questioni di interesse collettivo. In un clima di dialogo costruttivo sono stati affrontati svariati temi tra i quali le azioni in essere per il potenziamento strutturale dei servizi ospedalieri, il superamento di alcune criticità legate alla carenza di personale sanitario, le migliorie tese a snellire i sistemi di prenotazione delle visite specialistiche, i compiti del Distretto socio-sanitario D1 ed il possibile miglioramento dei servizi sanitari all’interno delle strutture penitenziarie".