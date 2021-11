Ospedali, al via concorsi per selezionare i nuovi primari

Prosegue l’iter dei concorsi per la nomina dei nuovi primari degli ospedali della provincia di Agrigento. Per l’individuazione del nuovo primario di pronto soccorso del "Giovanni Paolo II" di Sciacca si sono svolte il 13 ed il 22 ottobre scorsi le prime selezioni dei candidati ed una nuova seduta è in programma per il prossimo 26 novembre.

Nel pomeriggio di oggi è prevista la prima seduta per la selezione del candidato per il pronto soccorso dell’ospedale di “San Giacomo D’Altopasso” di Licata mentre i prossimi 12 e 24 novembre sarà la volta del “Barone Lombardo” di Canicattì. A breve si definirà pure la procedura per l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

"L'obiettivo - ha commentato il commissario straordinario Mario Zappia - è quello di completare l’iter selettivo nel minor tempo possibile per fornire risposte celeri al territorio provinciale e colmare, con il potenziamento degli organici, alcune criticità in reparti di intensa attività come quelli dei pronto soccorso".