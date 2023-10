Ospedali di Agrigento e Sciacca, in arrivo nuove attrezzature per migliorare la diagnostica

In termini di risorse umane l'emergenza non è mai rientrata, ma l'Azienda sanitaria provinciale investe in una nuova dotazione di attrezzature tecnologiche per la diagnostica degli ospedali di Agrigento e Sciacca.

Grazie alla recente approvazione ed aggiudicazione di una gara telematica, l’Unità operativa complessa di chirurgia del “San Giovanni di Dio” di Agrigento potrà contare a breve su una nuova colonna video di ultima generazione in grado di offrire alti standard nella qualità delle immagini e di consentire avanzati interventi mini-invasivi in estrema sicurezza. Questo per un costo di investimento di circa 230mila euro.

Sono inoltre in arrivo nuove dotazioni all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca dove all’Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia, saranno consegnati due moderni cardiotocografi antepartum, necessari per monitorare con precisione la frequenza cardiaca fetale e le contrazioni uterine.