Non si frena l'emorragia di medici al "San Giovanni di Dio": si svuota Ortopedia

Non solo il primario facente funzioni, ma tutti i medici del suo staff. Ortopedia del "San Giovanni di Dio" si svuota, così che alla fine in servizio resteranno solo 2 medici in servizio, nessuno dei quali sarà impegnato in sala operatoria e sarà necessario reperirne uno "a scavalco".

Dopo l'annuncio delle dimissioni volontarie di Giovanni Palmisciano, tra i migliori ortopedici del nostro territorio, e, appunto, a capo del reparto dell'ospedale di Agrigento, arrivano adesso gli "addii" di altri due medici con contratto a tempo indeterminato, oltre a quello di una dottoressa specializzanda.

A motivare la decisione di un trasferimento in una struttura privata del Palermitano -pare-, anni di mancate risposte da parte dell'Azienda, lo stop alle graduatorie di un concorso già effettuato ma mai reso "fruttuoso", un enorme numero di reperibilità e un gran lavoro svolto in questi anni senza, pare, un concreto sostegno da parte dell'azienda. Nessuno, comunque, vuole parlare o rilasciare dichiarazioni, perchè dopo il "Caso Vaccaro" - l'ex primario del Pronto soccorso che andò via denunciando carenze e inadempienze - la scelta più comune è quella del "low profile".

Cosa succederà quindi adesso, dato che i due medici rimasti sono esonerati dalla sala operatoria e verranno usati al poliambulatorio? L'azienda, come già avvenuto in situazioni simili, prenderà da altre strutture ospedaliere: in tal senso pare arriverà ad Agrigento ma solo per tre giorni la settimana l'attuale primario di Sciacca Giuseppe Tulumello, ma si tratta appunto di una soluzione tampone.

Sono sette solo questo mese le dimissioni volontarie dall'Asp di Agrigento in vari reparti, tra medici a tempo determinato e indeterminato. Un'emorragia che sembra non interessare quasi a nessuno.