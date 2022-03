Sanifica le mani contro il Covid e perde un anello di 15 mila euro: 34enne dai carabinieri

Si toglie l'anello, lo ripone nella tasca del jeans, e sanifica le mani. Dalla via Imera di Agrigento si sposta a Palma di Montechiaro, dove insegna, e appena arrivata al lavoro si accorge che l'anello era scomparso. Non un gioiellino di poche centinaia di euro, ma un anello artigianale che ha un valore approssimativo di oltre 15 mila euro.

A presentarsi alla caserma dei carabinieri di Palma di Montechiaro, per formalizzare una denuncia, è stata una agrigentina trentacinquenne. Ai militari dell'Arma è stata fornita anche una fotografia del prezioso gioiello. Appare scontato che verrà verificata l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, sia in via Imera ad Agrigento, sia nei pressi della scuola di Palma di Montechiaro.

La legge prevede che chi trova un oggetto, indipendentemente dal suo valore o dalla sua preziosità, deve consegnarlo senza ritardo al sindaco del luogo in cui lo ha trovato. Il sindaco, a sua volta, dovrà rendere nota questa consegna mediante la pubblicazione di un avviso. Solo se, trascorso un anno dal ritrovamento, nessuno lo reclama, allora l’oggetto diventerà di proprietà di chi lo ha ritrovato. Se, invece, durante questo tempo il legittimo proprietario si fa vivo, questi – su richiesta del diretto interessato – dovrà ricompensare la persona che ha ritrovato l’oggetto con un premio di importo pari a un decimo del valore dell’oggetto stesso. Tale gesto di riconoscenza, tuttavia, non è un obbligo legale.

L'appropriazione di cose smarrite è stata depenalizzata. Adesso, casi del genere rappresentano un illecito civile, con sanzioni fino ad 8 mila euro.