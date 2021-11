Sanatorie e permessi per costruire, il Comune fa "cassa": recuperato oltre un milione e mezzo di euro

Tra sanatorie edilizie e oneri connessi ai permessi di costruire il Comune di Agrigento ha incassato oltre un milione e mezzo di euro nel primo trimestre 2021.

A fornire i numeri è stato lo stesso ente, che da tempo punta sul potenziamento dell'attività di recupero di somme che, almeno per quanto riguarda le sanatorie, sono da anni "sepolte" nei cassetti dell'ufficio tecnico.

Proprio rispetto a queste ultime voci, Palazzo dei Giganti ha portato in cassa 850mila euro in soli tre mesi, con un trend complessivamente molto positivo rispetto all'anno in corso: si tratta di oltre 100 mila euro in più rispetto al 2019 e 516 mila euro in più rispetto al 2020.

A crescere comunque sono anche gli incassi recuperati rispetto ai permessi di costruire che, a tutto settembre 2021, registrano un aumento, rispetto all’anno precedente, di 280 mila euro, per complessivi circa 670mila euro. L'attività di recupero di questi oneri, comunque, era già stata avviata dalla precedente amministrazione con risultati altalenanti. Totalmente o quasi bloccate, invece, le vicende che riguardavano le sanatorie, con il Comune che era in causa con gli stessi dipendenti dell'Utc che avevano realizzato il progetto e che non si erano visti riconoscere gli importi dovuti.

"Un trend positivo – commentano il Sindaco Francesco Miccichè e l’assessore al ramo Gerlando Principato – che fotografa gli sforzi fatti dalla nostra amministrazione per garantire entrate certe nelle casse comunali. Siamo soddisfatti in quanto abbiamo superato le nostre previsioni. Abbiamo rimesso in moto il settore dell’edilizia nella nostra città, da una parte consentendo ai nostri cittadini di regolarizzare le proprie case e accedere ai bonus edilizi, dall’altro con il rilancio dei lavori pubblici".