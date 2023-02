Bus gratis per San Valentino: il regalo della Tua agli innamorati agrigentini

Martedì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, tutti gli innamorati potranno viaggiare gratis a bordo degli autobus del servizio urbano di Agrigento, a partire dalle 15.

Con un gesto simbolico, la Tua (Trasporti Urbani Agrigento) annuncia la "partecipazione alla festa dell’amore regalando alla città - si legge in una nota - la possibilità di utilizzare i bus per raggiungere i posti del cuore in una romantica Agrigento".