San Leone e il viale Della Vittoria "invase" dalle bancarelle abusive: è di nuovo allarme

L'assessore comunale Francesco Picarella: "I vigili urbani in servizio hanno fatto tutto il possibilile per arginare il problema. Non basta, ci vuole una seria lotta alla criminalità, con l'utilizzo di tutte le forze di polizia indirizzate al controllo del territorio"

Ci risiamo. Esattamente come se nulla fosse mai cambiato, come se gli sforzi - fatti, nei passati anni, dalle forze dell'ordine - non fossero serviti a nulla. Fra la terrazza a mare di San Leone, ma anche al viale Della Vittoria, è un "fiorire" di bancarelle abusive, allestite da improvvisati commercianti extracomunitari.

"Quella di oggi a San Leone si può considerare a tutti gli effetti come un attacco alle istituzioni - ha sbottato l'assessore comunale Francesco Picarella - . L'integrazione così come è stata concepita, tra le altre cose ha di fatto favorito il mercato della vendita di prodotti di dubbia provenienza a danno delle imprese regolari. I vigili urbani in servizio hanno fatto tutto il possibilile per arginare il problema. Non basta, ci vuole una seria lotta alla criminalità, con l'utilizzo di tutte le forze di polizia indirizzate al controllo del territorio - ha auspicato l'assessore Picarella - . Fin quando avrò la responsabilità amministrativa della città, farò di tutto per fronteggiare il problema".

A lanciare un appello, in mattinata, proprio all'assessore comunale Picarella, era stato - ma per tutti i commercianti ambulanti abusivi che "popolavano" il viale Della Vittoria - Giuseppe Di Rosa.