Acqua inquinata in via Foscolo, a San Leone. Il sindaco Franco Miccichè, in seguito alla segnalazione degli uffici, ha disposto la sospensione dell'erogazione idrica in quel punto rete.

Il provvedimento, che resterà in vigore fino a quando non sarà risolto il problema, si è reso necessario per la presenza di "batteri coliformi e di escherichia coli".