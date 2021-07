"Guerra" allo spaccio lungo le vie della movida di San Leone, arrestato ventenne

Il “no” alle risse e allo spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi della movida di San Leone è corale: elevato, forte e chiaro, da tutte le forze dell’ordine. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, nella tarda serata di venerdì, sono riusciti ad intercettare – e ad arrestare – un gambiano ventenne che era in possesso di pochi grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente hashish. Un arresto che non è passato affatto inosservato alla moltitudine di giovani, ma non solo, che avevano affollato il rione balneare della città, anche per assistere, in compagnia, alla partita di calcio della nazionale.

I poliziotti – esattamente come avevano fatto la settimana precedente i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento – stavano setacciando l’intero quartiere balneare, concentrandosi naturalmente su quelle che sono le location privilegiate della movida agrigentina, quando hanno notato strani movimenti da parte dell’extracomunitario. E’ scattato il controllo e la perquisizione, durante la quale il giovane – si tratta di un gambiano – è stato trovato in possesso di pochi grammi di “roba” ed è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di stanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tante le pattuglie delle forze dell’ordine dislocate su San Leone, venerdì sera e notte. Una presenza che è servita - concretamente – ad evitare tafferugli e disordini, ma appunto anche spaccio, e dunque consumo, di sostanze stupefacenti. L’attenzione di tanti che erano in giro si è stata attirata però attirata proprio da questo controllo effettuato dai poliziotti della sezione Volanti. Un controllo che si è appunto concluso con l’arresto dell’extracomunitario.