San Leone, chiusa per scavi la rotonda del Viale dei Giardini: traffico in tilt per l'ultimo weekend di giugno

La viabilità di San Leone, già messa a durissima prova nei fine settimana, deve fare i conti con un nuovo imprevisto: la rotatoria del Viale dei Giardini è in parte "off limits" per alcuni scavi che stanno riguardando la collocazione di tubature.

Tutti i mezzi provenienti dal viale dei Pini e dalla parte alta del Viale dei Giardini non possono svoltare a sinistra se non dopo avere fatto il giro. Un inconveniente che, già questa mattina, ha provocato non pochi disagi e che, fra stasera e domani, rischia di mandare in tilt la frazione balneare.

Ed è un momento decisamente negativo per San Leone anche alla luce dello sversamento sospetto che ha fatto scattare il divieto di balneazione nel tratto di mare antistante il piazzale Giglia.