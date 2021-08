"Rubano la borsa ad una studentessa", incastrati dalle telecamere: denunciati due ventiduenni

Rubano la borsa ad una studentessa di 21 anni, mentre si trova in un locale di San Leone. Borsetta che conteneva il portafogli, documenti personali e il telefono cellulare. E' accaduto martedì scorso. Con un'indagine lampo, i carabinieri della stazione di Villaseta - che fa parte del comando compagnia di Agrigento - sono riusciti ad identificare, e a denunciare, i due responsabili: si tratta di due giovani agrigentini ventiduenni, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I militari dell’Arma, dopo aver eseguito un sopralluogo, hanno appurato che all’interno del locale era attivo un impianto di video sorveglianza. Acquisita la registrazione delle immagini, i carabinieri hanno visionato quei filmati e hanno ricostruito le fasi salienti del furto, arrivando all'identificazione dei responsabili. I due soggetti, approfittando di un momento di distrazione della ragazza, si erano impossessati della borsetta e subito si sono allontanati.

Tre giorni dopo il furto - ecco perché si può, chiaramente, parlare di indagine lampo - i carabinieri della stazione di Villaseta hanno deferito alla Procura i due giovani agrigentini per l'ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. Le indagini proseguono per la ricerca della refurtiva.