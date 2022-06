Viabilità a San Leone: al viale Dune fino al 10 settembre tornano in funzione i parcometri

Se da un lato l'Amministrazione comunale punta sulla pedonalizzazione dell'area del "passìo" di San Leone, dall'altra non disdegna di tornare a fare "cassa" con le poche aree di sosta esistenti.

Nei giorni scorsi gli uffici hanno infatti avviato le procedure per noleggiare 8 parcometri digitali da piazzare lungo il viale Dune a servizio dei circa 400 stalli di sosta oggi esistenti che rimarranno "produttivi" fino al 10 settembre con orario continuato dalle 9 alle 20 escluso i festivi.

A farne le "spese", ovviamente, sono soprattutto gli amanti del mare e tutti coloro che si recheranno nelle nostre spiagge, che dovranno pagare per non ottenere sostanzialmente alcun servizio come del resto avviene in larga parte delle aree di sosta a pagamento della nostra città, spesso invase da buche, erbacce e degrado.