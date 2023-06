Musica ad alto volume e fuori orario nei locali della movida di San Leone: polizia riporta tutti alla regola

Musica ad alto volume in uno dei locali della movida di San Leone. Ad accorrere, per scongiurare il disturbo della quiete pubblica, dopo aver raccolto la segnalazione, sono stati i poliziotti impegnati nel servizio di sicurezza su San Leone.

L'ordinanza, quella della scorsa settimana, parla chiaro: il sabato e nei prefestivi, i locali potranno chiudere alle 3, "con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno a partire dall'una, consentendo all’ interno esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno". Ma alle ore 2 di sabato, al numero unico d'emergenza sono arrivate più segnalazioni per "un insopportabile musica e dunque disturbo della quiete".

La polizia ha fatto abbassare la musica nel locale, uno del viale Delle Dune, segnalato. Ma durante la serata di sabato sono stati numerosi i controlli effettuati per garantire il rispetto delle regole. Diverse le segnalazioni che sono state già passate alla divisione Pasi. Proprio ai poliziotti della Pasi spetterà elevare, se ci sono irregolarità e violazioni, le sanzioni amministrative. Compresa quella per musica ad alto volume,