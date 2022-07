San Leone, il primo sabato sera del lungomare senza auto: bilancio in chiaroscuro

Il traffico regge ma solo fino a mezzanotte: alla rimozione delle transenne all'ingresso del lungomare Falcone Borsellino, quando si è aperta la cosiddetta "fase 2" del sabato sera, ovvero quella della vita notturna vera e propria nei locali, è stato il caos.

Bilancio in chiaroscuro a San Leone al debutto della nuova ordinanza che prevede la chiusura del lungomare alle auto tutte le sere dalle 20 alle 24. L'accesso ai locali per la cena e la passeggiata serale è stato abbastanza ordinato con la gente che ha mostrato di gradire la novità e passeggiato anche nella seconda carreggiata del viale di solito riservata ad autovetture e ciclomotori.

Il caos è scoppiato dopo le 24 quando le auto si sono riversate in massa - probabilmente più del solito perchè qualcuno ha scelto di trascorrere la prima serata altrove visto il blocco alle auto - verso i locali del lungomare e del Viale delle Dune dove c'è stato traffico e caos, complice anche un incidente stradale nei pressi della terza traversa, fino all'alba.

Sui social alcuni residenti hanno postato dei video, girati anche alle 4 del mattino, dove si vede il Viale delle Dune intasato di auto e scooter col rumore di clacson suonati continuamente.

Il nuovo provvedimento prevede la pedonalizzazione del lungomare nelle ore serali non più i soli venerdì e sabato ma nell'intera settimana.

Fino al 31 luglio, in particolare, dalle 20 alle 24 scatterà il divieto di transito ad eccezione degli automezzi di soccorso e veicoli delle forze di polizia, residenti e domiciliati muniti di pass e disabili sul lungomare Falcone e Borsellino, lato mare, dal civico 35 a piazzale Giglia e in via Senatore Cognata (nel tratto di strada compreso tra le intersezioni di via Eolo e il lungomare Falcone Borsellino.