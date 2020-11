San Leone "liberata", niente bancarelle e stop al commercio delle merce contraffatta

Transenne, divieto di assembramenti e stop al commercio abusivo. Era questo l’obiettivo - a tratti primario - del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Il lungomare Falcone e Borsellino, oggi, ha vissuto la prima domenica in piena zona arancione. L’esodo è stato chiaro: nessuna bancarella abusiva e poco assembramento.

"Ha dato i risultati sperati il divieto temporaneo di assembramento nell'area del lungomare Falcone e Borsellino di San Leone, compresa la parte finale di viale Viareggio e piazzale Giglia. Le transenne - fanno sapere dal Comune - apposte sui marciapiedi nelle zone dove si svolge vendita abusiva di merce contraffatta ha avuto l’effetto deterrente e nessuna bancarella per la vendita di merce contraffatta è stata montata. In generale evitati gli assembramenti in tutta l’area interessata al provvedimento, che è stata monitorata dalla polizia locale e dalle forze dell’ordine. Il provvedimento - aggiungono dal Comune - come annunciato, sarà in vigore fino al 3 dicembre prossima e si spera che nelle prossime giornate festive possa far aumentare la consapevolezza di tutti ad applicare le normative anti-contagio che questa convivenza con il covid-19 ci impone di rispettare".