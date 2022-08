Porticciolo, lavori sospesi fino al 15 settembre: l'area riapre a pedoni e mezzi

Sospesi fino al 15 settembre i lavori di riqualificazione del porticciolo turistico di San Leone. A comunicarlo, in seguito a una riunione alla quale avevano preso parte anche i gestori delle attività che operano sul pontile, è il sindaco Franco Miccichè.

Nell'area, quindi, a partire da oggi, sono stati rimossi i divieti di accesso a pedoni e auto.

Sulla vicenda è intervenuto il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia. "Prendiamo atto che l’assessorato regionale alle Infrastrutture ha ritenuto, di concerto con la Capitaneria di Porto Empedocle, di dovere riaprire l’area del molo di Ponente in modo da ripristinare le attività. Durante il confronto è emerso che l’impresa avrebbe dovuto attendere almeno il 15 di settembre per la stagionatura dei massi oltre che per l’approvazione di una perizia di variante".