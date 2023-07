San Leone, ancora lavori in corso: cambia il traffico in viale Emporium

L'estate si conferma la stagione più propizia, secondo l'amministrazione comunale, per svolgere lavori pubblici a San Leone.

Dopo i problemi causati alla viabilità dalle chiusure disposte nei mesi scorsi, adesso, fino a fine luglio, un tratto di viale Emporium sarà chiuso per consentire dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciacipiedi che prevederanno, dopo almeno 10 anni, l'eliminazione dei ceppi dei grandi alberi di eucalipto che si trovavano proprio a bordo strada.

Si interverrà, soprattutto, nell'area di svincolo tra viale Emporium e Villaggio Peruzzo, dove sarà deviato il traffico lungo un percorso secondario.

In particolare chi dovrà raggiungere San Leone dovrà attraversare via Emporium e poi via Peruzzo e via Gela per reimmettersi sul viale principale. Percorso inverso invece per chi proviene da San Leone e viaggia in direzione Agrigento.