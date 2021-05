Investe uno scooter e scappa: 34enne in ospedale, è "caccia" al pirata della strada

Investe uno scooter Honda Sh 125 e anziché fermarsi per prestare i necessari, indispensabili, soccorsi al giovane che era alla guida, accelera e si allontana dal viale Dei Pini di San Leone. E’ accaduto nella serata di venerdì, alle 22 circa. Il trentaquattrenne, che era alla guida dello scooter, è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, mentre la polizia municipale ha avviato le ricerche prima e l’attività investigativa dopo per rintracciare il conducente della Mini Cooper. Una persona che, appunto, non ha arrestato la marcia dopo l’incidente stradale e che ha lasciato sul selciato il trentaquattrenne.

Scattato l’allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, lungo viale Dei Pini è sopraggiunta una pattuglia della polizia municipale che era impegnata a San Leone per i servizi anti-assembramento e anti-rissa disposti dal prefetto Maria Rita Cocciufa. I vigili urbani hanno sentito sia il ferito, che è stato poi appunto portato all’ospedale di contrada Consolida, e alcuni testimoni. Stando a quanto è emerso, sarebbe stata una Mini Cooper ad allontanarsi dal luogo dell’incidente e, da ieri, è proprio “caccia” alla piccola autovettura il cui conducente s’è reso responsabile di omissione di soccorso, fuga a seguito di incidente e lesioni personali.

Al trentaquattrenne rimasto ferito, i sanitari del “San Giovanni di Dio” hanno diagnosticato escoriazioni e traumi sparsi. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita. I vigili urbani, a quanto pare, hanno già acquisito alcune immagini dei sistemi di videosorveglianza posti a presidio di diverse villette private. Immagini che potrebbero appunto consentire l’immediato rintraccio della piccola auto e del suo conducente: un “pirata” della strada.