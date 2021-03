Furto in una villetta di San Leone, la polizia recupera parte della refurtiva

E’ stato ritrovato – a distanza di poco meno di una settimana - il tv color 55 pollici e un cassetta porta soldi. Erano abbandonati su un terreno, fra le alte erbacce, a poca distanza da via Maddalusa laddove era stato messo a segno – in pieno giorno – il furto in abitazione. Ad accorgersi di quegli oggetti, nella giornata di lunedì, è stato un residente della zona che ha subito allertato la polizia. Gli agenti della sezione Volanti della Questura si sono precipitati nei pressi di via Maddalusa e hanno posto sotto sequestro tanto il tv color quanto la cassetta porta soldi.

Non ci hanno messo, naturalmente, i poliziotti a comprendere che quegli oggetti facevano parte del bottino portato via dalla villetta di un professionista agrigentino.

Di quel televisore – un 55 pollici infatti e dunque decisamente ingombrante – e di quella cassetta porta soldi, evidentemente, si sono sbarazzati subito dopo il colpo. E’ verosimile che sia passato qualcuno e per non dare appunto nell’occhio, i delinquenti hanno forse preferito abbandonare quel che era ingombrante e compromettente. Non sono però mai più tornati sui loro passi per recuperare quella parte di refurtiva. I poliziotti della sezione Volanti hanno appunto posto sotto sequestro i due oggetti che verranno presto restituiti al legittimo proprietario. Poche ore prima del colpo nella casa del professionista, era stata svaligiata anche l’abitazione – nella stessa zona – di una anziana.