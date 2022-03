Entrano al bar e portano via il marsupio del titolare: le telecamere hanno ripreso il furto

I filmati della videosorveglianza interna, questa volta, potrebbero anche rivelarsi determinanti. I poliziotti della sezione Volanti della Questura li hanno già acquisiti e, nelle ultime ore, li stavano accuratamente analizzando e studiando. Pare che le telecamere abbiano ripreso il momento del furto. L’esatto istante in cui un uomo, forse un giovane, s’è appropriato del marsupio del titolare di un bar nel centro di San Leone.

L’uomo, un agrigentino sessantenne, lo aveva lasciato distrattamente appoggiato sul bancone. Non immaginava, naturalmente, neanche allontanandosi e recandosi sul retro, che qualcuno ne avrebbe approfittato. Invece non è stato così perché chi è entrato nel bar, vedendo che non c’era nessuno in quell’esatto istante dietro il bancone, ha arraffato il marsupio – credendo che chissà quali cifre potessero esserci all’interno – e s’è dileguato. Nel portafogli, custodito all’interno del marsupio, c’era però pochi spiccioli, ma c’erano tutti i documenti, carte di credito e bancomat del titolare del bar. Le indagini della polizia sono subito partite e sembrano destinate alla svolta.