Ztl a San Leone: confermato il divieto sul lato mare fino a fine giugno

San Leone, lungomare Falcone e Borsellino ancora chiusi al traffico nei week end, nonostante questo non abbia di fatto portato alcun beneficio non solo rispetto alla limitazione delle risse, ma anche per arginare gli assembramenti.

L'amministrazione comunale, infatti, ha deciso di reiterare anche per le prossime giornate di sabato e domenica (fino al 27 giugno) la sospensione del transito veicolare dal civico 35 fino a piazzale Giglia a tutti i mezzi tranne quelli autorizzati dalle 20 alle 23.30, quindi mezz'ora in più di quanto finora stabilito.

Questo, dice il provvedimento, "considerato che la nuova regolamentazione del piano viabilità tende anche ad impedire eventuali assembramenti ed assicurare una buona fluidità della circolazione veicolare".