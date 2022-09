A San Leone bagno di folla per Lello Analfino, concerto per riabbracciare i vecchi amici sul palco

Un concerto tra passato e futuro, per rinnovarsi con un album appena uscito - che rappresenta la voglia di guardare avanti, musicalmente parlando - senza mai tradire le proprie radici e ricordando sempre quel preciso momenti in cui “tutto ebbe inizio” negli anni Novanta, quando Lello ed alcuni amici diedero vita a quel progetto chiamato “Tinturia” che divenne icona della musica Made in Sicily.

Ieri sera, domenica 11 settembre, piazzale Giglia a San Leone è stato letteralmente invaso da un pubblico di tutte le età che ha voluto riabbracciare Lello Analfino. Il giorno prima Lello era stato a Ribera e domenica ha voluto regalare alla gente di Agrigento non solo le nuove canzoni dell’ultimo album “Punto e a capo”, uscito 3 giorni fa, ma tutti quei successi che hanno contribuito a rendere riconoscibile lo stile dei Tinturia che, dalle origini ad oggi, è in continua evoluzione.

Lello Analfino ha condiviso il palco con artisti “storici” che lo hanno accompagnato un centinaia di concerti come Giovanni Buzzurro, Osvaldo Lo Iacono, Carmelo Salemi ed Angelo Spataro che ancora oggi è il batterista “istituzionale” dei Tinturia. C’era anche l’ex iena Silvio Schembri.

E il pubblico, c’era da aspettarselo, non ha voluto mancare all’appuntamento creando un tappeto umano che ci lascia alle spalle quei 2 anni terribili di silenzio a causa della pandemia.