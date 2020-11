San Leone, collocati altri due giochi per bambini nell'area del lungomare

Altri due giochini per bambini sono stati istallati nell’area giochi di San Leone. L’iniziativa è dei componenti del comitato "Insieme per gioco" che curano l’area e che hanno ricevuto la donazione da parte del presidente della IV commissione all’Ars Giusi Savarino. Il personale del Comune ha già provveduto a installarli e presto saranno fruibili da tutti i bambini.

"Nei prossimi giorni - spiegano dal Comune con una nota - incontreremo con una delegazione di questo comitato che ha manifestato la volontà di consegnare al Comune le telecamere per videosorvegliare l’area".

Intanto quella di ieri è stata una giornata dedicata alla rimozione delle discariche abusive e alla pulizia della città. "Dopo più di due anni - si legge in una nota del Comune - è stata ripulita una discarica abusiva nell’area del Porticciolo di San Leone. La segnalazione è stata fatta dall’associazione Mareamico e subito l’amministrazione ha girato la segnalazione all’impresa che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Questa mattina - proseguono da Palazzo dei Giganti - la ditta Iseda si sta occupando anche di ripulire la piazzola di sosta in contrada Fondacazzo trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto mentre le macchine spazzatrici sono state impiegate a San Leone sulla pista ciclabile e al viale della Vittoria".