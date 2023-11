Lungomare Falcone Borsellino, cede il manto stradale: transennata la pista ciclabile

Cede il manto stradale del lungomare Falcone - Borsellino di San Leone: il Comune di Agrigento prova a correre ai ripari transennando il tratto di pista ciclabile con direzione piazzale Giglia.

La piccola frana dell'asfalto è stata così messa in sicurezza nell'attesa che si possa mettere in programma l'intervento di riparazione. Molti ciclisti, peraltro, lamentano la circostanza che, non essendoci barriere come nella totalità delle piste ciclabile il tratto è sempre invaso da pedoni che passeggiano e sostano non lasciando spazio ai mezzi a due ruote.